Beto Pereira impulsiona produção leiteira em Brasilândia

Deputado entrega equipamentos e participa de ações no aniversário de 61 anos do município

O deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS) marcou presença em Brasilândia. Às vésperas das comemorações dos 61 anos da cidade, no dia 25 de abril, o parlamentar cumpriu extensa agenda de trabalho e assinou ordens de serviço para construção de creche, entrega de playground e asfalto, que somam mais de R$ 6,2 milhões em investimentos para a população. A visita foi concretizada com a entrega de um conjunto completo de equipamentos para a produção de ração animal à Associação dos Produtores de Leite.

A entrega mais aguardada do dia foi a da fábrica de ração destinada à Associação dos Produtores de Leite de Brasilândia. Fruto de emenda parlamentar do deputado Beto Pereira, o equipamento chega completo: triturador, misturador, balança e silo de armazenamento, que formam uma estrutura que coloca os produtores em outro patamar de competitividade.

Esta é a segunda etapa da emenda; anteriormente, foram entregues tanques para o resfriamento de leite. Agora, com a implementação da fábrica de ração, o ciclo produtivo alcança uma autonomia real.

O presidente da associação, Fernando Brito, explica por que a conquista é transformadora: o custo da ração representa quase metade de toda a despesa com a produção do leite. Com a nova estrutura, os produtores poderão comprar matéria-prima em volume maior, com preço mais baixo, e preparar a mistura conforme as necessidades específicas de cada rebanho.

“A chegada do equipamento vai conseguir baratear os custos da nossa produção. Hoje, o custo da ração é de quase 50% do nosso custo de produção do leite. Vamos conseguir comprar matéria-prima em maior quantidade e bater a nossa própria ração, misturando da nossa forma, na proporção de proteína e energia que a gente necessita de acordo com a nossa realidade. Vai baratear muito pra gente”, afirmou Fernando.

Os números da associação reforçam o potencial da aposta. Hoje são 51 produtores associados, com média de 6 mil litros de leite por período. A meta para o próximo ano, segundo Fernando Brito, é dobrar a produção.

O presidente destaca que o apoio de parlamentares como Beto Pereira é determinante para o setor. “Se a gente não tiver essa visão dos agentes públicos, o pequeno produtor fica à mercê. A gente não consegue competir”, afirmou.

Beto celebrou a entrega e já sinalizou que há mais por vir. “A iniciativa é para potencializar a produção de leite em Brasilândia. Agregar valor ao produto. Melhorar a qualidade e fazer que o homem do campo tenha melhor condição de trabalho. Eu acredito muito no trabalho dos produtores de leite e na sua potencialização. Já recebi novos pedidos e a produção de leite em Brasilândia só está começando e vai longe”, declarou o deputado.

A prefeita Márcia Amaral também celebrou o momento. “É um pedido da associação de muito tempo. O que podemos, ajudamos. E vem em boa hora. Brasilândia prestes a completar 61 anos recebendo investimento”, disse.

Educação presente

No bairro Vale Verde, Beto Pereira assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova creche, um investimento de R$ 3,1 milhões em recursos federais. A prefeita Márcia Amaral fez questão de ressaltar que o projeto, iniciado na gestão anterior, foi preservado e avançado com o recurso garantido junto ao Governo Federal. Para o deputado, a unidade representa uma nova concepção de educação infantil. “A primeira infância agora é um espaço de aprendizado e evolução, não apenas um local para deixar os filhos enquanto os pais trabalham”, afirmou.

O parlamentar anunciou ainda a transformação de uma escola municipal em unidade de tempo integral e reformas em outras unidades de ensino. Na Praça do Centro Vida Saudável, entregou à comunidade um novo playground, ampliando os espaços de lazer para as crianças da cidade.

Beto assinou ainda a ordem de serviço da segunda etapa da obra de pavimentação e drenagem do bairro Juvenal Serafim Uchoa. O investimento passa de R$ 3,1 milhões e representa mais um avanço na meta de levar 100% de asfalto à Brasilândia.

Cidadão Honorário

Durante a assinatura da ordem de serviço do asfalto, Beto recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasilândia — a maior honraria que a cidade pode conceder. Justamente na data em que o município celebra mais um aniversário. “Nos dá mais responsabilidade com essa cidade e para essa gente”, disse emocionado.

Para encerrar a agenda, Beto prestigiou a abertura da 18ª Festa do Peão da União, evento tradicional promovido pela Associação Recreativa União de Brasilândia.