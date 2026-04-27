Frei Gilson gera embate político entre senadores de MS na pré-campanha

Religião e política se cruzam em nova polêmica envolvendo Soraya e Nelsinho

As declarações do frei Gilson, que possui milhões de seguidores nas redes sociais, provocaram um embate público entre os senadores Soraya Thronicke e Nelsinho Trad em meio à pré-campanha pelas vagas ao Senado por MS. O episódio ganhou repercussão política ao envolver temas religiosos em um contexto eleitoral, evidenciando a influência do eleitorado cristão no debate público brasileiro. Soraya criticou as falas do religioso sobre liderança masculina e papel da mulher, classificando-as como misóginas e cobrando posicionamento da Igreja Católica.

Já Nelsinho Trad defendeu o frei, afirmando que suas declarações foram interpretadas fora de contexto e fazem parte de um trabalho de evangelização. O senador também destacou que a tradição cristã valoriza a figura feminina dentro da estrutura familiar. O deputado Rodolfo Nogueira também saiu em defesa do religioso e criticou a postura da senadora, alegando perseguição. O caso ganhou força por ocorrer em um ano pré-eleitoral, quando disputas narrativas tendem a se intensificar entre lideranças políticas.

Frei Gilson, conhecido por seu grande alcance digital, tornou-se o centro da controvérsia ao abordar temas sensíveis ligados a valores religiosos e sociais. A polêmica reforça a presença da religião como fator relevante nas disputas políticas atuais.

