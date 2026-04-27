3º BPM recupera furtos e prende foragido em Dourados

Suspeito de furtos em série é capturado e receptador também é levado à delegacia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Operação da PM desarticula esquema de furto de torneiras em unidades escolares

A Polícia Militar, por meio da Rádio Patrulha do 3º Batalhão, recuperou na tarde deste domingo (26) diversos materiais hidráulicos furtados de escolas estaduais e prendeu um homem foragido da Justiça em Dourados. A ocorrência também resultou na condução de um segundo suspeito, apontado como receptador dos produtos. A ação foi desencadeada após denúncias de furtos registrados entre os dias 24 e 26 de abril em unidades de ensino do município.

Durante patrulhamento no bairro Estrela Porã, os policiais localizaram o suspeito em via pública e, na abordagem, constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Em depoimento, ele confessou os furtos e indicou ter vendido o material a um ferro-velho da região. No local indicado, o proprietário confirmou a compra e entregou voluntariamente os itens. Foram apreendidas 41 torneiras, quatro engates rápidos para hidrantes, três válvulas de descarga e uma caixa de passagem. O autor foi preso em flagrante por furto qualificado e evasão do sistema prisional, enquanto o receptador foi encaminhado à DEPAC para esclarecimentos.

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