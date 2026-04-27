Polícia “cancela CPF” de três integrantes do PCC em MS

Operação termina com mortes de suspeitos ligados ao PCC

Polícia “cancela CPF” de três integrantes do PCC em Costa Rica. O confronto entre forças policiais e criminosos terminou com três suspeitos mortos. Eles foram identificados como Clayton Nogueira Furtado, de 38 anos, Luiz Carlos da Rosa Junior e Vitor Kennedy Neves Rodrigues, ambos de 25 anos. Segundo a polícia, todos integravam o PCC e possuíam extensa ficha criminal.

A ocorrência teve início após denúncia de que o grupo estaria planejando executar membros de uma facção rival, em represália a um atentado ocorrido no último sábado (25). No local, os policiais foram recebidos a tiros, o que resultou em confronto. Clayton avançou contra a equipe e foi baleado. Luiz Carlos tentou fugir armado para os fundos do imóvel. Vitor, portando um facão, também investiu contra os policiais e conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado horas depois, socorrido e levado ao hospital, onde morreu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém dois dos suspeitos já estavam sem vida. O grupo havia sido abordado horas antes, sem que fossem encontrados ilícitos, mas novas informações levaram à localização dos envolvidos em uma funilaria no bairro Polo Industrial. A polícia destacou que adotou os procedimentos operacionais padrão durante a ação. As investigações seguem para apurar todos os detalhes do caso e possíveis conexões com confrontos entre facções na região.