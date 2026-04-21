Na França, promotores convocam Musk por imagens de abuso infantil e deepfakes no X

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O dono da rede social X, Elon Musk, foi convocado a depor nesta segunda-feira, 20, por promotores de Paris que investigam alegações de má conduta relacionadas à plataforma. Casos de disseminação de material de abuso sexual infantil e de deepfakes (publicações manipuladas por inteligência artificial) estão na mira dos investigadores franceses.

Musk e a executiva Linda Yaccarino, ex-presidente da plataforma, foram convocados para “entrevistas voluntárias”.

Outros funcionários da rede social devem ser ouvidos ao longo da semana como testemunhas do caso aberto em janeiro de 2025. Não está claro se Musk e Yaccarino viajarão para Paris para atender à convocação.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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