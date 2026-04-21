Prefeitura investe R$ 3,5 mi em máquinas para agricultura familiar 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande investe mais de R$ 3,5 milhões na compra de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar, com foco na ampliação da produção e no aumento da renda de produtores rurais. 

No campo, os efeitos já aparecem no dia a dia. O presidente da Associação de Moradores e Pequenos Agricultores da região do Aguão, Pedro Martins Nés, destaca a mudança na rotina. “Esse maquinário traz uma estrutura que a gente não tinha. Nossa região é voltada para o leite, e agora conseguimos dar mais suporte aos produtores, melhorar a produção e, principalmente, aumentar a renda das cerca de 120 famílias atendidas.” 

A produtora Indira Laís Micky também aponta os impactos. “É a primeira vez que estou participando do PNAE e estou muito ansiosa. A Prefeitura deu todo o suporte na parte de documentação e orientação. A expectativa é melhorar a renda. Hoje trabalho com hortaliças folhosas, e essa oportunidade faz toda a diferença.” 

Já a representante da Comunidade Quilombola Chácara Buriti, Lucinéia de Jesus Domingos Gabelão, reforça a importância da continuidade das ações. “Essa parceria é fundamental. Já utilizamos os maquinários e agora estamos renovando esse apoio, o que garante a continuidade da produção. Estamos preparados para atender às demandas e participar desse processo. Para nós, é a realização de um sonho poder fornecer para o PNAE municipal.” 

O investimento contempla a aquisição de equipamentos que reduzem custos, dão mais agilidade às atividades e ampliam a capacidade produtiva no campo. 

Os recursos são provenientes de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por meio da Plataforma + Brasil. Ao todo, foram firmados seis contratos para aquisição de novos equipamentos, que serão cedidos aos produtores. 

Ao comentar a iniciativa, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou os efeitos na produção. “Estamos investindo diretamente na base da nossa produção, que é a agricultura familiar. Esses equipamentos vão garantir mais eficiência no trabalho no campo, reduzir custos e ampliar a capacidade produtiva dos nossos agricultores”. 

Com os novos maquinários, produtores ganham tempo, aumentam a produtividade e ampliam as possibilidades de renda, fortalecendo a produção local. 

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Empresário Carlos Bernardo visita prefeito Eduardo Campos e discute projetos para a fronteira

ANELISE PEREIRA - 0
O empresário Carlos Bernardo realizou, nesta segunda-feira, 13, uma visita de cortesia ao prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, no Paço Municipal. O encontro...
Leia mais

Repatriação evita impactos ambientais e reforça combate ao tráfico

Milton - 0
Ibama devolve aves apreendidas em Roraima ao país de origem O Ibama repatriou 440 canários-da-terra à Venezuela após apreensão realizada pela Polícia Federal em Boa...
Leia mais

Bebê morre após ataque de galo e infecção grave na fronteira

Milton - 0
Paciente foi transferido em estado crítico, mas não resistiu Uma criança de apenas um ano morreu na emergência pediátrica de um hospital em Pedro Juan...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul é destaque em evento e alcança 1º lugar em gestão previdenciária no MS

ANELISE PEREIRA - 0
Nova Alvorada do Sul – O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul (Prevnas) foi destaque estadual ao conquistar...
Leia mais