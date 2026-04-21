Prefeitura investe R$ 3,5 mi em máquinas para agricultura familiar 

A Prefeitura de Campo Grande investe mais de R$ 3,5 milhões na compra de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar, com foco na ampliação da produção e no aumento da renda de produtores rurais.

No campo, os efeitos já aparecem no dia a dia. O presidente da Associação de Moradores e Pequenos Agricultores da região do Aguão, Pedro Martins Nés, destaca a mudança na rotina. “Esse maquinário traz uma estrutura que a gente não tinha. Nossa região é voltada para o leite, e agora conseguimos dar mais suporte aos produtores, melhorar a produção e, principalmente, aumentar a renda das cerca de 120 famílias atendidas.”

A produtora Indira Laís Micky também aponta os impactos. “É a primeira vez que estou participando do PNAE e estou muito ansiosa. A Prefeitura deu todo o suporte na parte de documentação e orientação. A expectativa é melhorar a renda. Hoje trabalho com hortaliças folhosas, e essa oportunidade faz toda a diferença.”

Já a representante da Comunidade Quilombola Chácara Buriti, Lucinéia de Jesus Domingos Gabelão, reforça a importância da continuidade das ações. “Essa parceria é fundamental. Já utilizamos os maquinários e agora estamos renovando esse apoio, o que garante a continuidade da produção. Estamos preparados para atender às demandas e participar desse processo. Para nós, é a realização de um sonho poder fornecer para o PNAE municipal.”

O investimento contempla a aquisição de equipamentos que reduzem custos, dão mais agilidade às atividades e ampliam a capacidade produtiva no campo.

Os recursos são provenientes de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por meio da Plataforma + Brasil. Ao todo, foram firmados seis contratos para aquisição de novos equipamentos, que serão cedidos aos produtores.

Ao comentar a iniciativa, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou os efeitos na produção. “Estamos investindo diretamente na base da nossa produção, que é a agricultura familiar. Esses equipamentos vão garantir mais eficiência no trabalho no campo, reduzir custos e ampliar a capacidade produtiva dos nossos agricultores”.

Com os novos maquinários, produtores ganham tempo, aumentam a produtividade e ampliam as possibilidades de renda, fortalecendo a produção local.