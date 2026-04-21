Expogrande 2026 bate recorde e movimenta R$ 854,5 milhões

Expogrande cresce 34% e reforça força do agronegócio

A 86ª Expogrande encerrou em Campo Grande com movimentação financeira recorde de R$ 854,5 milhões, crescimento de quase 34% em relação a 2025 e consolidação entre as maiores feiras agropecuárias do País. Realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, o evento reuniu cerca de 250 expositores e fortaleceu seu papel como ambiente estratégico de negócios do agronegócio brasileiro. Segundo a Acrissul, o resultado reflete a confiança do setor e o bom momento da pecuária, com destaque para a valorização do gado e condições comerciais favoráveis.

A presença de quatro instituições financeiras garantiu ampla oferta de crédito com juros competitivos e linhas especiais para produtores rurais. Nos leilões, foram movimentados R$ 51,2 milhões com alta de 65%, impulsionados pela venda de mais de 9 mil animais e forte liquidez. O público também cresceu, com mais de 130 mil visitantes e intensa participação de escolas e ações educativas na Fazendinha. Rodadas de negócios e recursos do FCO somaram mais de R$ 140 milhões em novos investimentos, reforçando o impacto econômico da feira no Estado.