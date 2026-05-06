Missa de 7º dia de Ivan Paes Barbosa será na Igreja Perpétuo Socorro

Celebração ocorre às 19h na capital sul-mato-grossense

Missa de Sétimo Dia de Ivan Paes Barbosa será realizada nesta quinta-feira (7), às 19h, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande. O fundador da Rede MS de Televisão faleceu no dia 30 de abril, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, e teve o velório realizado na sede da TV MS Record, com abertura ao público.

Natural de Camapuã, Ivan foi um dos principais nomes da comunicação em Mato Grosso do Sul, sendo responsável pela criação de um dos maiores grupos regionais do setor. A Rede MS Integração de Rádio e Televisão reúne veículos como a TV MS Record, a Rádio FM Cidade 97, quatro emissoras de rádio e o site Diário Digital. A cerimônia deve reunir familiares, amigos e profissionais da imprensa em homenagem ao empresário. O ato religioso marca a despedida oficial de uma das figuras mais influentes da mídia regional.

A família e a comunidade de comunicação prestam as últimas homenagens ao legado deixado por Ivan Paes Barbosa.