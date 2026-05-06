Após perseguição e fuga a pé, PRF apreende droga na BR-060

Fiscalização de rotina resulta em grande apreensão de entorpecentes

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de cocaína na manhã desta quarta-feira (6), na BR-060, em Campo Grande, após perseguição e tentativa de fuga a pé. A ação ocorreu durante fiscalização de rotina quando duas caminhonetes que trafegavam juntas desobedeceram ordem de parada e iniciaram fuga.

O motorista de um dos veículos parou e admitiu o transporte de drogas, enquanto o outro seguiu em alta velocidade e abandonou o automóvel com o passageiro em área de vegetação. Ambos foram localizados e detidos após tentativa de fuga a pé. A carga apreendida incluía diferentes tipos de entorpecentes, e os três envolvidos foram encaminhados à Polícia Federal.



