Esporte de Mundo Novo realizou reunião com pentacampeão mundial Ricardinho

Publicado por ANELISE PEREIRA

Para alinhamento do projeto Maestro da Bola, entre Mundo Novo e a Itaipú Binacional, com liderança do campeão da Copa do Mundo de 2002, Ricardinho, o diretor de Esportes Bruno Leal e o professor do projeto Wesley Zafalon estiveram
em Foz do Iguaçu nesta segunda-feira (27/04).

O projeto que acontece há anos em Mundo Novo tem a parceria entre a Itaipu e o Governo de Mundo Novo para cuidar de crianças e adolescente de 7 à 15 anos. A prefeitura mundonovense dá total suporte aos treinamentos das crianças e adolescentes para treinamentos semanais.

No início do ano a prefeita Rosária Lucca, o vice-prefeito Evaldo Carlos, o gerente Geral Paulo Lourenço juntamente da secretária de Esporte e o diretor de Esportes, Bruno Leal, estiveram acordando com Renata, irmã do campeão mundial, e grupo da Itaipú para suportes concomitantes ao projeto.

