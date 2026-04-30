TRÊS LAGOAS: Café com Elogio reconhece valor de funcionários da saúde

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, um evento que celebrou os servidores públicos municipais da área da saúde, reconhecendo e valorizando todo o trabalho e dedicação desses profissionais. O evento “Café com Elogio” foi marcado por apresentações e momentos de reconhecimento profissional.

Durante o “Café com Elogio”, as apresentações ficaram por conta da cantora Sara Leite e dos músicos do “Musicando Talentos”, projeto realizado pela Casa da Cultura de Três Lagoas por meio da Lei Rouanet.

Além de apresentações musicais, os homenageados ainda receberam mimos como forma de agradecimento ao trabalho prestado para o município. E fechando o evento com chave de ouro, os convidados também puderam desfrutar de um delicioso coffee break.

No evento, marcaram presença o Prefeito, Dr. Cassiano Maia e os vereadores Tonhão, Daniel da farmácia e Robson do alinhamento. Representando o Conselho Municipal de Saúde, Angelina Zuque e representando todos os diretores da área da Saúde, Jamila Gomes.

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