Aposta acerta a quina da Mega-Sena e leva quase R$42 mil em MS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Uma aposta feita em Campo Grande acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e faturou R$41.209,18. O sorteio do concurso 3.001 foi realizado na noite desta terça-feira (28), em São Paulo. O prêmio principal acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 130 milhões no próximo sorteio, marcado para quinta-feira (30).

Veja os números sorteados: 01 – 13 – 32 – 36 – 43 – 60.

  • 5 acertos – 92 apostas ganhadoras: R$ 41.209,18.
  • 4 acertos – 5.877 apostas ganhadoras: R$ 1.063,34

A aposta vencedora em Campo Grande é um jogo simples feito em loteria de canais digitais.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

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