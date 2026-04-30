Aquidauana promove capacitação integrada em Farmacologia para profissionais da rede municipal

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), via Farmácia Municipal, deu um importante passo na qualificação do atendimento em saúde no município.

Na tarde de ontem, 29, profissionais da rede participaram de uma capacitação conduzida pelo PhD Dr. Thiago de Melo, promovendo um momento de aprendizado, atualização e troca de experiências. A capacitação foi realizada no Auditório da SEMED.

Estiveram participando do evento, os secretários – Sandra Calonga (Saúde e Saneamento), Anderson Meireles (Chefe de Gabinete) e Alexandre Périco (Gestão Estratégica), além da médica cardiologista Dra. Paola Barbero e equipe técnica da SESAU.

O encontro reuniu profissionais de diversas áreas para discutir o uso racional de medicamentos e aprimorar as práticas de prescrição e acompanhamento dos pacientes.

O treinamento contou com a participação de farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, médicos, psicólogos e assistentes sociais, reforçando a importância de uma atuação multiprofissional integrada.

Durante a capacitação, foram abordados temas fundamentais para o dia a dia das unidades de saúde, como: automedicação e interações medicamentosas: riscos e formas de prevenção; manejo de doenças crônicas, com foco na avaliação de prescrições para diabetes e hipertensão.

Foi abordado também saúde mental, com orientações específicas para o tratamento de transtornos e interações externas, incluindo o impacto do consumo de álcool e de determinados alimentos durante o tratamento medicamentoso.

“Investir na qualificação contínua dos nossos profissionais é fundamental para fortalecer a rede municipal de saúde. Essa capacitação representa mais segurança na prescrição, mais eficiência no atendimento e, principalmente, mais cuidado com a nossa população”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento – Sandra Calonga.

Essa visão ampliada da farmacologia permite que cada profissional, dentro de sua área, contribua para um ciclo de cuidado mais seguro, eficiente e humanizado.

De acordo com o palestrante – PhD Dr. Thiago de Melo, a capacitação utilizou casos reais registrados no próprio município, aproximando a teoria da prática local. O objetivo é garantir que o conhecimento técnico se traduza em um atendimento de excelência na ponta, beneficiando diretamente os pacientes da rede municipal.

“É uma honra receber em Aquidauana o Dr. Thiago de Melo. Ele compartilhou conhecimentos valiosos durante toda a tarde, esclarecendo dúvidas importantes e contribuindo para o aprimoramento das prescrições, visando uma saúde cada vez melhor para a nossa população”, destacou a farmacêutica Paula Gomes.

