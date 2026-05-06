Chimarrão com cannabis gera polêmica no RS

Bebida com cannabis medicinal repercute após experiência de deputado paulista



A experiência do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) ao consumir um chimarrão com cannabis durante visita ao interior do Rio Grande do Sul repercutiu e levantou debates sobre o uso medicinal da planta no país. A bebida foi apresentada pela Associação Flor da Cura, que atua no noroeste gaúcho e acompanha cerca de 150 pacientes em tratamentos com derivados da cannabis. Segundo a entidade, o preparo utiliza raízes, folhas, galhos e flores secas e trituradas, misturadas à erva-mate tradicional.

O objetivo, conforme o presidente David Thomazi, não é produzir efeitos psicoativos, mas sim promover bem-estar e relaxamento. Ele afirma que a associação também atende animais e trabalha com orientação profissional na área da saúde. Os tratamentos incluem casos de dor crônica, ansiedade, epilepsia e doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. O cultivo da planta é próprio desde 2022 e segue modelo agroflorestal. A associação diz atuar com respaldo jurídico e dentro de normas sanitárias.

A repercussão do caso, segundo a entidade, mostra maior interesse e abertura para o tema no Brasil. No Uruguai, produtos semelhantes já são comercializados desde 2017 sem THC.