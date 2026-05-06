Sede da Agesul em Bela Vista recebe nome de engenheiro

Assembleia aprova homenagem a Fernando Jorge de Barros

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Homenagem reconhece contribuição ao desenvolvimento regional


A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quarta-feira (6) o projeto de lei que denomina a 16ª Residência Regional da Agesul, em Bela Vista, como Engenheiro Fernando Jorge de Barros. A decisão reconhece a trajetória de três décadas do profissional no serviço público, com atuação voltada à infraestrutura e à integração viária do Estado. Formado em Engenharia Civil pela UFMS, ele iniciou sua carreira no DERSUL em 1988 e permaneceu até a aposentadoria em 2018, exercendo funções técnicas na fiscalização de obras e na gestão logística regional.

Ao longo da carreira, também teve participação ativa no desenvolvimento de Bela Vista, atuando como secretário municipal de Obras por duas gestões e como vereador, contribuindo com projetos estruturais importantes para a cidade. A homenagem, proposta pelo deputado Zé Teixeira a partir de sugestão do vereador Xande Palmieri, destaca a relevância de sua atuação técnica e política. Com isso, a unidade da Agesul passa a carregar oficialmente seu nome, simbolizando o reconhecimento público de sua contribuição ao desenvolvimento regional.


CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Execução a pedradas choca Vila Marli

Milton - 0
Vítima foi atacada na rua, voltou para casa ferida e morreu horas depois Um homem de 48 anos morreu após ser apedrejado na Vila Marli,...
Leia mais

Impacto fatal em colisão traseira no interior do MS

Milton - 0
Circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes Rafael Azevedo dos Santos, de 40 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (5) após colidir o Chevrolet...
Leia mais

Após seis dias internado, jovem vítima de acidente morre em Dourados

ANELISE PEREIRA - 0
Alisson Gabriel, de 24 anos, morreu nesta quarta-feira (29) no Hospital da Vida, em Dourados, após não resistir aos ferimentos causados por um grave...
Leia mais

Reunião técnica qualifica o uso do +CG entre secretarias

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) promoveu, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde...
Leia mais