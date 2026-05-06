Sede da Agesul em Bela Vista recebe nome de engenheiro

Homenagem reconhece contribuição ao desenvolvimento regional



A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou nesta quarta-feira (6) o projeto de lei que denomina a 16ª Residência Regional da Agesul, em Bela Vista, como Engenheiro Fernando Jorge de Barros. A decisão reconhece a trajetória de três décadas do profissional no serviço público, com atuação voltada à infraestrutura e à integração viária do Estado. Formado em Engenharia Civil pela UFMS, ele iniciou sua carreira no DERSUL em 1988 e permaneceu até a aposentadoria em 2018, exercendo funções técnicas na fiscalização de obras e na gestão logística regional.

Ao longo da carreira, também teve participação ativa no desenvolvimento de Bela Vista, atuando como secretário municipal de Obras por duas gestões e como vereador, contribuindo com projetos estruturais importantes para a cidade. A homenagem, proposta pelo deputado Zé Teixeira a partir de sugestão do vereador Xande Palmieri, destaca a relevância de sua atuação técnica e política. Com isso, a unidade da Agesul passa a carregar oficialmente seu nome, simbolizando o reconhecimento público de sua contribuição ao desenvolvimento regional.





