Égua cai em adutora e deixa BH e região sem água

Copasa realiza limpeza e monitora retomada do sistema de água

Milton
Publicado por Milton
Foto: RECORD Minas

Copasa realiza limpeza e monitora retomada do sistema de água

Uma égua caiu na madrugada desta quarta-feira (6) em uma adutora do sistema Rio das Velhas, em Minas Gerais. O incidente afetou o abastecimento de água em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana. Mais de 300 bairros da capital foram atingidos pela interrupção. A Copasa informou que o animal foi retirado do local por equipes técnicas.

Como medida de segurança, a água do trecho atingido foi descartada. Em seguida, foi realizada limpeza e desinfecção da tubulação. Municípios como Contagem, Sabará e Nova Lima também registraram impacto no fornecimento. A empresa afirmou que monitora a área afetada de forma contínua. O abastecimento deve ser normalizado ao longo do dia. A retomada depende da liberação após análises de qualidade da água.

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