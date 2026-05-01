Gianni Nogueira em recente visita no 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Dourados

Vice-prefeita diz que reforço na contratação de professores amplia atendimentos em Dourados; que concentra uma fila de espera de 400 crianças

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), destacou o convênio do Governo do Estado com o 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental para a ampliação dos serviços de Equoterapia na cidade. O Acordo de Cooperação Técnica nº 02/SED/2026 foi publicado nesta terça-feira (28).

De acordo com Gianni, o convênio garante a disponibilização de quatro professores das áreas de Educação Física e Pedagogia da rede estadual para atuação no projeto, fortalecendo o atendimento educacional e terapêutico de crianças com autismo, síndrome de Down e outras especificidades.

Hoje, cerca de 30 crianças são atendidas pelo projeto. Com a chegada dos novos profissionais, a expectativa é de que esse número possa triplicar, ampliando o acesso a um serviço considerado essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pacientes.

“Esse é um passo concreto e muito esperado. Estamos falando de um projeto que transforma vidas e que agora ganha estrutura para crescer. É uma resposta importante para muitas famílias que aguardam por esse atendimento”, afirmou Gianni.

A vice-prefeita também chamou atenção para a fila de espera, que hoje gira em torno de 400 alunos em Dourados. “Existe uma demanda reprimida muito grande. A ampliação da equipe é fundamental para começar a reduzir essa fila e garantir que mais crianças tenham acesso a esse cuidado especializado”, pontuou.

Gianni ressaltou ainda o papel da articulação institucional para viabilizar o avanço. “Esse resultado mostra a importância da parceria entre o Governo do Estado e o município de Dourados, com o apoio do prefeito Marçal Filho, na construção de soluções concretas para a nossa população. Quando há diálogo e união de esforços, conseguimos tirar projetos importantes do papel e transformar a realidade das famílias”, destacou.

Com a publicação do convênio no Diário Oficial, o próximo passo é a efetivação da disponibilização dos profissionais, o que deve permitir o início da ampliação dos atendimentos nos próximos meses. “Vamos acompanhar de perto para que esse avanço se concretize o quanto antes. Dourados precisa e as famílias não podem esperar”, concluiu.