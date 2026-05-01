Papy destaca iluminação pública entre principais demandas de abril

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Vicente Neto, apresentou ao longo de abril diversas indicações de melhorias para todas as regiões da Capital. Entre os principais pedidos, a manutenção da iluminação pública foi a demanda mais recorrente.
Segundo Papy, a falta de iluminação tem impactado diretamente a segurança, principalmente na região central.

Após cobranças de entidades e reuniões com representantes locais, parte dos serviços já foi realizada, mas ainda há necessidade de ampliação nos bairros. As solicitações incluem desde troca de lâmpadas até instalação de postes em locais sem iluminação, além de pedidos de infraestrutura como tapa-buracos, limpeza de áreas públicas, poda de árvores e manutenção de vias não pavimentadas.

De acordo com o vereador, as ações buscam atender demandas da população e melhorar a qualidade de vida nas diferentes regiões da cidade.

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