Jovem morre afogado em Fátima do Sul

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Equipes do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul encontraram o corpo de Osvaldo Francisco Andrade. Ele estava está desaparecido desde a tarde de ontem (29). Em postagens nas redes sociais os parentes e amigos buscam informações sobre o paradeiro.

Pescadores relataram ter visto uma pessoa sendo arrastada pela correnteza do Rio Dourados. De acordo com o site Fátima em Dia com base nestas informações o Corpo de Bombeiros iniciou nas primeiras horas de hoje buscas no local. Testemunhas informaram que o homem submergia em alguns momentos e depois voltava à superfície, seguindo pelo leito do rio.

Ainda na noite de quarta-feira, familiares procuraram os Bombeiros para comunicar o desaparecimento de Oswaldo Andrade, que estaria sem ser visto desde o fim da manhã.

Com base nas informações recebidas, equipes iniciaram as buscas nas primeiras horas do dia para tentar localizar a vítima e esclarecer as circunstâncias do caso. Por volta das 15h de hoje (30) o corpo foi encontrado a cerca de 5 km da ponte, nas proximidades do local conhecido como Ilha do Seu Nego.

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