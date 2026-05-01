Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar em investigação que apura crime de ameaça, em Ponta Porã

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã, cumpriu na tarde desta quinta (30), mandado de busca e apreensão domiciliar no âmbito de investigação que apura o crime de ameaça.

A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã, após representação da autoridade policial, diante de indícios de que o investigado, identificado pelas iniciais A.F.S., estaria na posse irregular de armas de fogo, além de ter proferido ameaças contra a vítima.

O investigado teria encaminhado áudios por aplicativo de mensagens insinuando envolvimento com atividades ilícitas e fazendo menções ao uso de arma de fogo contra a vítima, o que evidenciou situação de risco à integridade física e psicológica.

Durante o cumprimento da diligência, foram realizadas buscas no endereço vinculado ao investigado, com o objetivo de localizar armas, munições e outros objetos de interesse para a investigação.

A ação visa reforçar a proteção à vítima e reunir elementos probatórios que subsidiem a continuidade das investigações.

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