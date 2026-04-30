Morre Ivan Paes Barbosa, fundador de grupo de comunicação em MS, aos 92 anos

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Empresário faleceu no Rio de Janeiro e deixa legado marcante no jornalismo regional

Morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, o empresário Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, um dos principais grupos de comunicação de Mato Grosso do Sul. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória sólida na comunicação e também se destacou como produtor rural e filantropo.

Mesmo residindo no Rio de Janeiro nos últimos anos, seguia acompanhando de perto os negócios e orientando a família na condução das empresas.

Ivan deixa um legado importante para o jornalismo regional, contribuindo para o fortalecimento da comunicação em Mato Grosso do Sul e para a valorização da cultura local.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

SINDIJUS-MS pede pagamento retroativo de quinquênios a servidores do TJMS.

ANELISE PEREIRA - 0
O SINDIJUS-MS protocolou pedido para que o TJMS reconheça e pague, de forma retroativa, os quinquênios (adicional por tempo de serviço) suspensos durante a...
Leia mais

Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti encaminha LDO de 2027 com previsão de R$ 131 milhões

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti encaminhou, nesta quinta-feira, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027 à...
Leia mais

Traficante é preso com droga e arma em Corumbá

Milton - 0
Ação policial resulta em apreensão de munições e dinheiro Na tarde desta segunda-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem de 46 anos por tráfico...
Leia mais

Alunos da Reme participam de oficina de iconografia indígena

ANELISE PEREIRA - 0
Na última quarta-feira (22), o Memorial da Cultura Indígena promoveu uma oficina de iconografia indígena para alunos do 4º ano da Escola Municipal Sulivan...
Leia mais