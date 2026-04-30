Morre Ivan Paes Barbosa, fundador de grupo de comunicação em MS, aos 92 anos

Empresário faleceu no Rio de Janeiro e deixa legado marcante no jornalismo regional

Morreu nesta quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro, o empresário Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, um dos principais grupos de comunicação de Mato Grosso do Sul. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa construiu uma trajetória sólida na comunicação e também se destacou como produtor rural e filantropo.

Mesmo residindo no Rio de Janeiro nos últimos anos, seguia acompanhando de perto os negócios e orientando a família na condução das empresas.

Ivan deixa um legado importante para o jornalismo regional, contribuindo para o fortalecimento da comunicação em Mato Grosso do Sul e para a valorização da cultura local.