Senador Nelsinho Trad participa de lançamento de obras de asfalto e reforça compromisso com bairros de Campo Grande

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS), integrante da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, participou da assinatura de lançamento de importantes obras de pavimentação que irão transformar a realidade de 19 bairros de Campo Grande. Com investimento de R$ 100 milhões, oriundos de emendas da bancada federal, a iniciativa representa mais qualidade de vida, mobilidade urbana e valorização para milhares de famílias da Capital.

Serão diretamente beneficiadas regiões populosas e historicamente aguardadas pela população, como Jardim Los Angeles (2ª etapa), Vila Nogueira, Vila Aimoré, Vila Amapá, Jardim das Nações (2ª etapa), Guanandi II (2ª etapa), Coophavila II e Batistão (2ª etapa). Também entram no pacote os bairros Jardim Santa Emília, Residencial Aquarius I e II, Jardim São Conrado, Jardim Tijuca, Jardim Verdes Mares, além dos residenciais Flores, União II, Girassóis e Oliveira.

Para o senador, que foi prefeito de Campo Grande por dois mandatos consecutivos (2005 a 2012), o momento tem significado especial. “Eu conheço bem cada região da nossa cidade e sinto muita alegria em voltar ao Paço Municipal para contribuir com melhorias concretas para a população. São bairros que cresceram e precisam dessa infraestrutura para garantir dignidade e desenvolvimento”, destacou.

Avançar Cidades

Além desse pacote de R$ 100 milhões, a Prefeitura também avançou com novas frentes de obras por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, dentro do programa Avançar Cidades. Com investimento de R$ 143 milhões, as intervenções alcançarão bairros como Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Bosque da Saúde, Jardim Noroeste, Jardim Mansur, Jardim Auxiliadora, Jardim Itália, Porto Galo, Parque Residencial Lisboa, Aero Rancho, Jardim Tarumã e a Avenida Conde de Boa Vista, ampliando ainda mais o impacto das ações.

A meta da Prefeitura de Campo Grande é atingir quase 800 quilômetros de pavimentação em toda a cidade.

A agenda reforça o papel do senador Nelsinho Trad na articulação de recursos federais para Mato Grosso do Sul, com foco em obras estruturantes que melhoram o dia a dia da população.

Durante a cerimônia, também estiveram presentes o coordenador da bancada, deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados federais Geraldo Resende e Doutor Luiz Ovando e a senadora Tereza Cristina que optou em deixar só o senador Nelsinho Trad falar pelo Senado, evidenciando a união dos dois em favor de investimentos estratégicos para a Capital. “Eu quero que o Nelsinho fale”, disse a senadora Tereza.

A atitude da parlamentar foi retribuída pelo senador Nelsinho que destacou a harmonia entre a dupla para trazer melhorias à população sul-mato-grossense. “Estamos sempre trabalhando juntos”, afirmou.