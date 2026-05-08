Frango do Brasil registra maior volume de exportações para abril

Ásia, Europa e América Latina ampliam compras do produto nacional

As exportações brasileiras de carne de frango atingiram 486,5 mil toneladas em abril, maior volume já registrado para o período, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O resultado representa crescimento de 2,2% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram embarcadas 475,9 mil toneladas. A receita também avançou e chegou a US$ 940,5 milhões, alta de 3,8% sobre os US$ 906,1 milhões obtidos no ano passado. De acordo com a ABPA, o cenário internacional segue favorável para a proteína animal brasileira, com aumento das compras em mercados estratégicos da Ásia, União Europeia e América Latina.

O presidente da entidade, Ricardo Santin, afirmou que houve ampliação de destinos de maior valor agregado, apesar de ajustes pontuais em países do Oriente Médio devido ao cenário geopolítico internacional.