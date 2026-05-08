Guerra no Oriente Médio eleva preços globais dos alimentos

Conflito e petróleo pressionam mercado global de alimentos

Os preços globais dos alimentos registraram alta de 1,6% em abril na comparação com março, segundo relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura nesta sexta-feira. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento nos custos da energia após a escalada da guerra no Oriente Médio e o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo.

Entre os produtos com maior aumento estão os óleos vegetais, que subiram 5,9% e atingiram o maior nível desde julho de 2022. A valorização atingiu os óleos de palma, soja, girassol e canola, pressionados pela alta do petróleo e pela maior demanda por biocombustíveis. De acordo com o economista-chefe da FAO, Máximo Torero, o encarecimento da energia gera pressão adicional sobre os mercados agrícolas globais. O cenário preocupa economias importadoras e aumenta o risco de inflação nos alimentos em diversos países.