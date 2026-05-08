Família de Eliza comemora prisão de Bruno após fuga da Justiça

Representante da família afirma que ex-jogador “ria da Justiça”

A prisão do ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samudio, trouxe alívio à família da vítima após cerca de dois meses em que ele era considerado foragido da Justiça. Maria do Carmo, representante legal da família e madrinha de Bruninho, afirmou que espera o retorno de Bruno ao regime fechado e criticou o comportamento do ex-jogador diante das decisões judiciais. Bruno foi preso na noite de quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia (RJ), após descumprir regras da liberdade condicional, como viagens sem autorização, falta de atualização de endereço e quebra de horários de recolhimento.

Segundo o Ministério Público, ele também frequentou locais proibidos e deixou de cumprir obrigações determinadas pela Justiça. O ex-goleiro não resistiu à prisão e foi encaminhado para delegacias da Região dos Lagos. Condenado a mais de 22 anos pela morte de Eliza Samudio em 2013, Bruno estava em liberdade condicional desde 2023. O caso teve repercussão nacional e segue marcado pela cobrança da família por justiça e responsabilidade.