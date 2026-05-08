Dupla em moto executa motorista de aplicativo no Caiobá

Polícia investiga autoria e motivação do homicídio

Dupla em motocicleta executou João Victor Alves da Silva Dias, de 23 anos, na noite desta quinta-feira (7), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. O jovem estava em frente a uma residência acompanhado de uma mulher quando foi surpreendido pelos pistoleiros, que chegaram ao local em uma moto vermelha.

O garupa desceu da moto e, a sangue frio, efetuou cinco disparos contra a vítima. Para dificultar a identificação, os criminosos cobriram a placa da moto com uma sacola plástica antes de fugirem em alta velocidade. João Victor foi socorrido por um familiar e levado ao CRS do Coophavila II, mas não resistiu aos ferimentos. A Força Tática isolou a área para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O caso foi registrado como homicídio simples, e os autores seguem sendo procurados pelas forças de segurança.