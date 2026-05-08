Queijo artesanal com formiga conquista mercado gourmet

Receita criada no interior paulista mistura tradição e inovação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Arquivo Pessoal

Queijo brasileiro ganhou reconhecimento internacional na França

    O queijo artesanal produzido em Caçapava, no interior de São Paulo, ganhou destaque no mercado gastronômico ao unir um ingrediente inusitado: formigas. A iguaria chamada “Queijo Taiada” foi criada pela produtora Camila Almeida, da Estância Silvânia, e já recebeu premiação internacional durante o Mondial du Fromage, na França. O produto custa mais de R$ 200 o quilo e chama atenção pelo sabor diferenciado e aroma marcante.

    Segundo a produtora, a ideia surgiu durante pesquisas para desenvolver um queijo autoral que valorizasse ingredientes brasileiros. As formigas utilizadas possuem notas cítricas naturais, o que contribui para a complexidade do sabor. O queijo é produzido de forma artesanal e em pequena escala, aumentando seu valor no mercado gourmet. Especialistas apontam que o segmento de queijos finos cresce no Brasil impulsionado pela busca por experiências gastronômicas exclusivas.

    A premiação internacional reforçou a qualidade do produto brasileiro e ampliou o interesse de consumidores e chefs. O “Queijo Taiada” também se tornou símbolo da criatividade da produção artesanal nacional.

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