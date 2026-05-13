Deputado Rinaldo entrega emenda de R$ 30 mil à Escola Lúcia Martins Coelho

Parlamentar destaca valorização da educação pública

O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (União) visitou a Escola Estadual Lúcia Martins Coelho e realizou a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 30 mil destinada ao fortalecimento da estrutura e das atividades pedagógicas da unidade. O recurso será aplicado na aquisição de instrumentos musicais para a banda escolar, incentivando a formação cultural e artística dos estudantes. Também será utilizado na compra de uma batedeira industrial para a cozinha, melhorando a preparação da alimentação escolar.

Durante a visita, o parlamentar destacou a importância de investimentos que impactam diretamente o cotidiano da comunidade escolar e contribuem para o aprendizado. Ele afirmou que a aplicação do recurso reforça o compromisso com a educação, a cultura e o ambiente escolar. Rinaldo ressaltou ainda a valorização da escola pública como prioridade de seu mandato. O deputado preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e mantém atuação voltada à melhoria do ensino no Estado.