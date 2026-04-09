Chapadão do Sul é a 23ª cidade mais Feliz do Brasil pelo ranking brasileiro inspirado em critérios da ONU

Inspirado no World Happiness Report, o levantamento aponta, com base em dados públicos municipais, as cidades brasileiras que oferecem as condições mais consistentes de bem-estar estrutural.

Você, morador de Chapadão do Sul, pode comemorar por viver em uma das 30 cidades mais felizes do Brasil, de acordo com ranking brasileiro inspirado em critérios da ONU.



De acordo com notícia divulgada no início de abril, medir felicidade em escala municipal exige método, escala comparável e controle sobre os próprios limites. O tema é atraente demais para admitir improviso. Sem desenho rigoroso, a discussão se perde entre slogans, marketing territorial e combinações arbitrárias de indicadores que parecem sofisticadas, mas não resistem a exame sério. Este estudo foi construído para evitar esse desvio.



A pesquisa foi desenvolvida como ranking inspirado no World Happiness Report, formulada como adaptação brasileira com dados públicos municipais e tratada como índice proxy municipal de felicidade. Essa definição fixa o alcance real do trabalho. O estudo não pretende medir felicidade subjetiva em sentido estrito, nem reproduzir mecanicamente a metodologia internacional. Seu objetivo é identificar, dentro do universo de bases públicas auditáveis e comparáveis, os municípios brasileiros que reúnem as condições mais consistentes de bem-estar estrutural.



Como o ranking foi feito

O índice foi construído a partir de oito dimensões, com pesos explícitos. Capacidade material e segurança econômica recebeu 15%. Saúde e longevidade, 15%. Apoio social e proteção contra vulnerabilidade, 12%. Liberdade prática e capacidade de escolha, 12%. Confiança institucional e integridade pública, 12%. Civismo, generosidade e vida comunitária, 8%. Segurança pessoal, 16%. Habitabilidade e serviços urbanos básicos, 10%.



Cada indicador só foi admitido quando atendia simultaneamente a critérios de fonte pública identificável, metodologia documentada, cobertura municipal suficiente, comparabilidade válida, vínculo lógico com bem-estar, direção interpretativa clara, baixa redundância e replicabilidade por terceiros. Onde faltou base consistente, o indicador foi descartado. Onde a variável ideal não existia de forma homogênea para todos os municípios, só entraram proxies objetivas metodologicamente defensáveis.



Ranking:

1 – Jaraguá do Sul – SC

2 – Joinville – SC

3 – São José – SC

4 – São José dos Campos – SP

5 – Curitiba – PR

6 – Pomerode – SC

7 – Americana – SP

8 – Maringá – PR

9 – Vinhedo – SP

10 – São Caetano do Sul – SP

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23. Chapadão do Sul (MS) — Nota final: 8,60/10

Chapadão do Sul expressa com clareza um Brasil recente, voltado à produtividade, à mecanização e à reorganização do cerrado. A cidade não carrega o peso de séculos de sedimentação histórica; sua trajetória é mais curta, mais veloz e mais diretamente ligada à agricultura moderna. Isso lhe confere uma energia particular. O município se consolidou em ritmo rápido, construindo base urbana funcional num território transformado pela expansão agropecuária. Chapadão do Sul chama atenção porque materializa uma nova fase do interior brasileiro, em que prosperidade produtiva, racionalidade técnica e ordenação urbana começam a caminhar juntas com bastante nitidez.



Outra cidade de Mato Grosso do Sul que aparece no ranking é Campo Grande, em 27º.