Adeus a Dácio Correa reúne amigos e admiradores em Campo Grande

Dácio Correa marcou época nas colunas sociais de Mato Grosso do Sul

O jornalista e colunista social Dácio Correa Piedade, de 83 anos, será velado neste domingo (24), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para às 10h30 no Cemitério Jardim das Palmeiras, no bairro Jardim Seminário.

Natural de Aquidauana, Dácio morreu na tarde de sábado (23), em seu apartamento na Avenida Afonso Pena. Conhecido pelo estilo extravagante e espontâneo, ele ficou famoso por comandar o programa “Gente Fina”, referência nas colunas sociais da Capital. A morte do comunicador causou grande comoção entre jornalistas, amigos e admiradores nas redes sociais. Diversas homenagens destacaram o carisma, a elegância e a contribuição de Dácio para a memória social e cultural de Mato Grosso do Sul.