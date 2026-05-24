Adeus a Dácio Correa reúne amigos e admiradores em Campo Grande

Jornalista e colunista social será sepultado neste domingo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dácio Correa marcou época nas colunas sociais de Mato Grosso do Sul

O jornalista e colunista social Dácio Correa Piedade, de 83 anos, será velado neste domingo (24), a partir das 8h, na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para às 10h30 no Cemitério Jardim das Palmeiras, no bairro Jardim Seminário.

Natural de Aquidauana, Dácio morreu na tarde de sábado (23), em seu apartamento na Avenida Afonso Pena. Conhecido pelo estilo extravagante e espontâneo, ele ficou famoso por comandar o programa “Gente Fina”, referência nas colunas sociais da Capital. A morte do comunicador causou grande comoção entre jornalistas, amigos e admiradores nas redes sociais. Diversas homenagens destacaram o carisma, a elegância e a contribuição de Dácio para a memória social e cultural de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Jeep Compass atropela e mata ciclista na Salgado Filho

Milton - 0
Motorista do Jeep ficou em estado de choque após acidente Um ciclista morreu na noite desta terça-feira (19) após ser atingido por um Jeep Compass...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 20 de maio de 2026. Hoje é Dia do Pedagogo. Faltam 37 dias para o início da 49ª Festa da Fogueira, em Jateí. Manchetes do Correio...
Leia mais

Festa de São Benedito chega ao encerramento na Comunidade Tia Eva

Milton - 0
Evento reforça memória coletiva e cultura negra em MS A Comunidade Quilombola Tia Eva realiza neste sábado (23), a tradicional descida do terço da Festa...
Leia mais

Piloto morre carbonizado após queda de helicóptero em SC

Milton - 0
Cenipa investiga causas da queda do helicóptero Robinson R44 O empresário e piloto Hans Ulrich Frank, de 71 anos, morreu carbonizado após a queda de um...
Leia mais