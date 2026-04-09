Expogenética MS avança na ALEMS e segue para sanção

Evento impulsiona genética e economia da pecuária

O Projeto de Lei 280/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name, foi aprovado em redação final nesta quinta-feira (09) durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e inclui a Expogenética MS no calendário oficial do Estado. A proposta reconhece a relevância do evento para a cadeia produtiva da pecuária, destacando sua contribuição para geração de negócios, atração de investimentos e valorização da genética bovina.

Realizada anualmente em Campo Grande, a feira reúne produtores, pesquisadores e empresários, promovendo intercâmbio técnico e comercial. Em sua primeira edição, em 2024, o evento recebeu cerca de 75 mil visitantes. Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do governador Eduardo Riedel, consolidando a iniciativa como estratégica para o desenvolvimento regional e fortalecimento do agronegócio sul-mato-grossense.