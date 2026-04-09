Rinaldo apresenta proposta que valoriza oftalmologistas em Mato Grosso do Sul

Milton
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O deputado estadual Professor Rinaldo Modesto apresentou Projeto de Resolução que institui, no âmbito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo “Médico Oftalmologista Dr. Luiz Eleuthério Lani”. A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar profissionais que se destacam na área da oftalmologia no estado.

A iniciativa atende a uma solicitação da Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia (SOFT) e reforça a importância da valorização dos profissionais que contribuem para a saúde ocular da população.

A medalha leva o nome do médico oftalmologista Dr. Luiz Eleuthério Lani, reconhecido como pioneiro da especialidade no estado. Formado pela Universidade Federal do Paraná, ele teve papel fundamental na implantação e no desenvolvimento da oftalmologia em Mato Grosso do Sul, sendo responsável por importantes avanços como a introdução da adaptação de lentes de contato, a chegada de um dos primeiros autorrefratores do Brasil e o desenvolvimento de técnicas inovadoras na área.

Além disso, Dr. Lani contribuiu diretamente para a implantação dos transplantes de córnea no estado, participou da criação do Banco de Olhos de Campo Grande e teve atuação decisiva na formação de profissionais, com participação na estruturação da oftalmologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Para o deputado Professor Rinaldo, a criação da medalha representa um reconhecimento justo a quem dedica a vida a cuidar da visão e da qualidade de vida das pessoas.

“A valorização dos profissionais da saúde é fundamental. Essa medalha é uma forma de reconhecer o trabalho, a dedicação e a contribuição dos oftalmologistas para a população sul-mato-grossense”, destacou o parlamentar.

De acordo com o projeto, as homenagens serão entregues anualmente, em sessão solene, preferencialmente realizada no dia 7 de maio, data em que se comemora o Dia Nacional do Oftalmologista. Já neste ano, a solenidade contará com a homenagem a 26 oftalmologistas que atuam em Mato Grosso do Sul.

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