Nelsinho Trad apresenta voto de repúdio na Comissão de Relações Exteriores

Declarações são classificadas como ofensivas às mulheres brasileiras

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado deve votar um voto de repúdio contra declarações do conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Paolo Zampolli, após falas consideradas ofensivas contra mulheres brasileiras. O parlamentar afirmou que pretende formalizar a manifestação de repúdio no colegiado diante da repercussão do caso no Congresso Nacional.

Zampolli declarou que “as brasileiras são programadas para causar confusão” e utilizou a expressão “raça maldita”, o que gerou forte reação de senadores. As falas foram classificadas como discriminatórias e incompatíveis com a diplomacia entre os países. O presidente da CRE, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), conduzirá a apresentação do voto na comissão. Segundo ele, a iniciativa busca defender a imagem das brasileiras e a soberania do Brasil.

Parlamentares avaliam que o episódio pode ter impacto nas relações diplomáticas com os Estados Unidos. A expectativa é que o tema seja analisado nos próximos dias pelo colegiado. O Senado considera necessário um posicionamento institucional diante da gravidade das declarações. O caso segue repercutindo entre parlamentares e gerando críticas públicas.



