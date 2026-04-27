Inscrições seguem abertas até 28 de abril para participantes

Corrida e passeio movimentam Aquidauana no Dia do Trabalhador, evento reúne esporte, lazer e integração na Colônia de Férias e tem inscrições abertas até 28 de abril. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, o município de Aquidauana promove no dia 1º de maio de 2026 a tradicional Corrida do Trabalhador, que reúne corrida de rua, passeio ciclístico e atividades esportivas com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis e a convivência comunitária. A concentração dos participantes será às 7h na Avenida Pantaneta, de onde seguem em percurso até a Colônia de Férias, local que receberá as demais atividades como partidas de vôlei e momentos de lazer.

O evento é organizado pela ACEA com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana e da SEMEL, reforçando o calendário esportivo da cidade e a valorização do trabalhador por meio do esporte. As inscrições foram prorrogadas até o dia 28 de abril, ampliando a participação da população e fortalecendo a expectativa de grande adesão. A iniciativa busca integrar famílias, amigos e atletas em um ambiente de celebração coletiva, promovendo saúde, bem-estar e espírito comunitário no município.