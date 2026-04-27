Colisão no Centro de Campo Grande deixa quatro feridos após avanço de sinal

Idosa perde consciência e é levada à Santa Casa após forte impacto

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo e um Honda Civic deixou quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (27), no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e 13 de Junho, na região central da Capital. O coletivo seguia pela via com cerca de 15 passageiros quando foi atingido pelo carro no cruzamento. Segundo informações preliminares, o ônibus atravessava o semáforo aberto quando ocorreu a colisão. O motorista do veículo de passeio, um homem de 66 anos, teria avançado o sinal vermelho. Com o impacto, o ônibus arrastou o automóvel por aproximadamente 10 metros.

O Honda Civic teve a lateral completamente destruída e os airbags foram acionados. Testemunhas relataram possível uso de celular pelo condutor no momento do acidente. O motorista do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa. No ônibus, três mulheres ficaram feridas e uma passageira perdeu a consciência. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros ainda no local. As vítimas foram levadas para avaliação médica mais detalhada na Santa Casa. O caso será investigado pelas autoridades de trânsito.