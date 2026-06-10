Costa Rica leva mais de 72 atletas aos Jogos Escolares da Juventude de MS e reforça investimento no esporte de base

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Costa Rica estará entre os municípios participantes dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2026, competição que acontecerá em Campo Grande entre os dias 12 e 28 de junho, reunindo estudantes-atletas de diversas regiões do Estado. Ao todo, mais de 72 atletas representarão o município em diferentes modalidades esportivas, acompanhados por professores, treinadores e uma comissão técnica que dará suporte às equipes durante toda a competição.

A abertura oficial dos Jogos está marcada para o dia 12 de junho, às 16h30, na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande. O evento unificado de 2026 é promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), com investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, e será dividido em três blocos de disputas.

Participação dividida em três etapas

A delegação costarriquense terá sua participação organizada em três blocos de competições, contemplando modalidades individuais e coletivas.

Bloco 1 – De 12 a 15 de junho

Abrindo a participação do município, os atletas disputarão as modalidades de badminton, tênis de mesa, xadrez, natação e atletismo.

A comissão técnica desta etapa será composta por:

  • Badminton – Professor Jefferson Ferreira;
  • Tênis de Mesa – Professor Joélcio Silva;
  • Xadrez – Professor Rubens Lima;
  • Natação – Professor Anderson Bob;
  • Atletismo – Professora Dafine Souza.

O chefe da delegação será o professor Luiz Carlos dos Santos.

Bloco 2 – De 15 a 22 de junho

Na segunda fase dos Jogos, Costa Rica estará representada nas modalidades coletivas.

A comissão técnica será formada por:

  • Futsal Masculino – Professor Wesley Borges;
  • Futsal Feminino – Professor Rubens Lima;
  • Voleibol Masculino – Professor Wesley Borges.

O professor Luiz Carlos dos Santos permanecerá como chefe da delegação.

Bloco 3 – De 22 a 28 de junho

Encerrando a participação do município, as disputas do vôlei de praia contarão com:

  • Dupla Masculina – Professor Wesley Borges;
  • Dupla Feminina – Professor Jefferson Ferreira.

Nesta etapa, a chefia da delegação ficará sob responsabilidade do professor Rubens Lima.

Formação esportiva e desenvolvimento dos jovens

Além da busca por medalhas e resultados expressivos, os Jogos Escolares da Juventude representam uma importante oportunidade de desenvolvimento para crianças e adolescentes, estimulando valores como disciplina, responsabilidade, respeito, espírito de equipe e superação.

O trabalho desenvolvido pelos professores, treinadores e equipe de apoio reflete o compromisso do município com a formação dos jovens talentos e com o fortalecimento do esporte educacional. A participação dos estudantes em competições estaduais também proporciona experiências de convivência, intercâmbio e aprendizado, contribuindo para a formação cidadã dos atletas.

Objetivo

O principal objetivo da participação de Costa Rica nos Jogos Escolares da Juventude é incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promover a integração entre os estudantes e fortalecer o esporte de base no município, revelando novos talentos e ampliando as oportunidades para os jovens.

Importância

A competição é considerada uma das mais importantes do calendário esportivo escolar sul-mato-grossense. Além de estimular hábitos saudáveis e a permanência dos jovens em atividades esportivas, os Jogos possibilitam a descoberta de atletas com potencial para representar o município e o Estado em competições de maior nível.

Quem ganha com isso

Os maiores beneficiados são os próprios estudantes, que têm a oportunidade de vivenciar experiências esportivas e educacionais enriquecedoras. As famílias, as escolas e toda a comunidade também ganham com o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao esporte, à educação e à inclusão social.

A expectativa é de grandes momentos de emoção, superação e conquistas para os representantes costarriquenses. Com dedicação, disciplina e espírito esportivo, os mais de 72 atletas terão a missão de defender as cores do município com orgulho nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2026.

A participação da delegação conta com apoio da Prefeitura de Costa Rica, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Secretaria de Esportes e Cultura.

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