CT Alfe representa MS na Taça Brasil de Futsal 2026

Corumbá leva o futsal sul-mato-grossense ao cenário nacional

O CT Alfe, de Corumbá, será o representante de Mato Grosso do Sul na 53ª Taça Brasil de Clubes Adulto Masculino de Futsal em 2026. A competição acontece entre os dias 14 e 20 de setembro, em Vitória (ES), no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, reunindo dez equipes de nove estados brasileiros em busca do título nacional. Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, o torneio terá a presença de clubes tradicionais como Vasco da Gama, Sport Recife e América-RN, além de outras equipes de diferentes regiões do país. O CT Alfe chega como atual campeão sul-mato-grossense e terá a missão de representar o Estado em um dos principais eventos do calendário do futsal nacional.

A disputa também é decisiva, já que os dois finalistas garantem acesso à Divisão Especial da Taça Brasil, enquanto os últimos colocados são rebaixados. Para a equipe corumbaense, a participação representa uma oportunidade de projeção nacional e de fortalecimento do futsal sul-mato-grossense. A expectativa é de uma competição equilibrada, com alto nível técnico e grande exigência para os participantes. O CT Alfe aposta na preparação e na força do elenco para enfrentar adversários tradicionais do cenário brasileiro.

A presença na Taça Brasil marca um momento importante para o clube e para o esporte de Mato Grosso do Sul. Com a bola prestes a rolar, o objetivo é fazer uma campanha consistente e ganhar espaço entre os principais times do país.