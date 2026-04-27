NOVA ALVORADA DO SUL: Ação itinerante no assentamento bebedouro.

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no dia 29 de abril uma grande ação itinerante levando diversos serviços essenciais até a comunidade do Assentamento Bebedouro.
Horário: das 9h às 15h
Local: Barracão
Durante a ação, a população terá acesso a diversos atendimentos e orientações, como:
• Cadastro Único e Bolsa Família
• Orientações sobre BPC/LOAS
• Carteira de Trabalho Digital
• Orientação para emissão de RG
• Junta Militar
• Passe Livre
• Programa Criança Feliz
• Sala Lilás
• Workshop de artesanato
• Divulgação do programa Família Acolhedora
Além disso, haverá atividades recreativas com pula-pula, algodão doce e pipoca para as crianças.