NOVA ALVORADA DO SUL: Ação itinerante no assentamento bebedouro.

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizará no dia 29 de abril uma grande ação itinerante levando diversos serviços essenciais até a comunidade do Assentamento Bebedouro.

Horário: das 9h às 15h

Local: Barracão

Durante a ação, a população terá acesso a diversos atendimentos e orientações, como:

• Cadastro Único e Bolsa Família

• Orientações sobre BPC/LOAS

• Carteira de Trabalho Digital

• Orientação para emissão de RG

• Junta Militar

• Passe Livre

• Programa Criança Feliz

• Sala Lilás

• Workshop de artesanato

• Divulgação do programa Família Acolhedora

Além disso, haverá atividades recreativas com pula-pula, algodão doce e pipoca para as crianças.