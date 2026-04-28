Hospital Cassems de Coxim inaugura Centro de Diagnóstico

Nesta quarta-feira (29), às 10h, a Cassems inaugura o Centro de Diagnóstico do Hospital da Caixa dos Servidores de Coxim. A unidade recebe um tomógrafo de alta resolução e um aparelho de Raio-x. Os serviços oferecidos pelo espaço vão beneficiar, aproximadamente, 10 mil usuários do município e de outras cidades ao redor, como Pedro Gomes, Sonora, Alcinópolis, Figueirão, Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

O tomógrafo recebido pela unidade hospitalar é o GE Revolution ACT, equipamento computadorizado, compacto e acessível, com alta resolução de imagem. Já o Raio-x é o Shimadzu Vivix, aparelho que funciona em modo wireless e oferece alta resolução de imagens.

Com a inauguração do Centro de Diagnóstico, o Hospital Cassems de Coxim passar a ser referência aos seus beneficiários nos exames de imagem. De acordo com a diretora Técnica e Clínica da unidade hospitalar, Dra. Any Caroline Piva, as técnicas de diagnóstico por imagem desempenham um papel fundamental na medicina moderna, contribuindo de forma decisiva para a qualidade do atendimento e para a precisão dos diagnósticos e representam importantes avanços tecnológicos, que permitem avaliações rápidas, detalhadas e seguras do estado de saúde dos pacientes.

“A tomografia computadorizada, por exemplo, possibilita a obtenção de imagens em alta definição e em múltiplos planos do corpo humano, permitindo identificar com maior precisão alterações internas, traumas, tumores e diversas outras condições clínicas. Já a ultrassonografia é um método moderno, não invasivo e amplamente utilizado para avaliação de órgãos, tecidos e acompanhamento gestacional, oferecendo segurança e conforto ao paciente. O raio-X, por sua vez, continua sendo uma ferramenta essencial, com equipamentos cada vez mais digitais e rápidos, garantindo imagens de alta qualidade e menor exposição à radiação”, pontua a diretora.

Para o gerente do Hospital da Caixa dos Servidores do município, Edson Renis, a modernização desses aparelhos traz diferenciais importantes, tanto para os pacientes quanto para o hospital. Investir em tecnologia avançada em diagnóstico por imagem reforça o compromisso da instituição com a excelência no cuidado à saúde, proporcionando um atendimento mais ágil, seguro e eficaz para todos.

“Para os pacientes, significa diagnósticos mais rápidos, maior precisão nos resultados, exames mais confortáveis e seguros, além de redução no tempo de espera. Para o hospital, esses equipamentos representam maior eficiência operacional, melhoria na qualidade assistencial, apoio mais preciso às decisões médicas e fortalecimento da credibilidade institucional”, afirma Renis.

O gerente também ressalta que a inauguração do Centro de Diagnóstico reforça o olhar que a Cassems sempre teve para os seus beneficiários do interior porque “vai além de somente iniciar a prestação de novos serviços, mas, sim, um símbolo do fortalecimento e do avanço tecnológico da saúde no interior do Estado. Os servidores públicos e suas famílias merecem um atendimento de excelência, com dignidade e conforto perto de casa”.

Ricardo Ayache, presidente da Cassems, destaca a importância de continuar investindo nas estruturas da Rede Própria da Caixa dos Servidores para que os beneficiários do interior do estado tenham cada vez mais acesso a um atendimento de qualidade.

“Nós construímos 10 hospitais espalhados pelo estado. Todos com o intuito de melhorar o acesso dos nossos beneficiários do interior a atendimentos e procedimentos que, geralmente, eles são carentes. Depois de erguer essas estruturas, nós continuamos nosso projeto de interiorização da saúde investindo cada vez mais nesses espaços, para, assim, garantir ainda mais qualidade de vida aos nossos beneficiários”, diz Ayache.

A saúde não espera. Quem tem dor, quem tem dúvida sobre o próprio corpo ou quem acompanha um familiar doente, sabe que o tempo é o fator mais precioso que existe. E é exatamente tempo e qualidade de vida que estaremos entregando juntamente com os serviços realizados em nosso Centro de Diagnóstico.

Inaugurar o Centro de Diagnóstico representa a missão da CASSEMS em oferecer aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul a melhor assistência à saúde e promoção social, através de ações preventivas e terapêuticas, unindo tecnologia à humanização do atendimento, estabelecendo relações éticas e transparentes.

Tenho muito orgulho em fazer parte da família CASSEMS, e um orgulho maior em poder fazer a diferença na saúde dos nossos beneficiários de Coxim e da Região norte do Estado com essa obra.