F1 retoma temporada após pausa e mudanças técnicas agitam bastidores

Mudanças no sistema elétrico alteram estratégia de corrida e classificação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Hector Vivas

Regras da F1 são revisadas após pressão de pilotos e incidentes recentes


A Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o GP de Miami, quarta etapa da temporada 2026, após um mês de pausa provocado pela não realização das provas no Bahrein e na Arábia Saudita. O intervalo foi marcado por intensas discussões técnicas e mudanças regulatórias aprovadas pela FIA em resposta a críticas dos pilotos sobre o desempenho das novas unidades de potência. Entre as principais alterações está o ajuste no sistema de recuperação de energia, com redução de potência em classificações e aumento controlado no uso do modo de impulso. As equipes também passam a operar sob novas restrições no uso do MGU-K e limites mais rígidos para evitar ganhos artificiais de desempenho.

A direção da categoria implementou ainda sistemas automáticos de segurança para lidar com falhas de aceleração e reduzir riscos na largada. Em Miami, o cronograma também foi modificado, com treino livre mais longo e ajustes no horário da classificação sprint devido ao período sem atividade. Fora das pistas, a Audi anunciou mudanças estruturais com a chegada de Allan McNish à direção de corridas e reorganização de funções internas.

A Red Bull também promoveu alterações técnicas importantes e confirmou movimentações no seu corpo de engenharia para os próximos anos. Outro ponto de atenção foi a identificação de uma estratégia irregular envolvendo gestão de energia em classificações, posteriormente barrada pela FIA. Com isso, a temporada recomeça em meio a um cenário de adaptação técnica, disputas mais equilibradas e forte vigilância regulatória.

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