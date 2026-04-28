SISEP intensifica limpeza e manutenção após chuva em Campo Grande.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) saíram às ruas de Campo Grande nas primeiras horas desta terça-feira (28) para realizar serviços de limpeza, manutenção e desobstrução de vias após a forte chuva registrada no dia anterior.

O volume de 64 milímetros provocou queda de árvores e acúmulo de resíduos em diferentes pontos da cidade. Entre os atendimentos, houve remoção de árvore de grande porte na Rua José Antônio, no bairro São Francisco, e retirada de troncos e galhos na Avenida Tiradentes, no Amambaí.

As equipes também atuaram na Vila Planalto e na Chácara Cachoeira, com corte e remoção de árvores, além de reforçar os serviços de drenagem em bairros como Nova Campo Grande e Jardim Tijuca, onde foram feitos reparos e limpeza em bocas de lobo.

Na Avenida Gunter Hans e em outras vias pavimentadas, a retirada de lixo, terra e pedras foi essencial para evitar novos alagamentos e garantir a segurança no trânsito.

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