Tereza descarta missão aos EUA e cobra estratégia do Brasil

Tarifas dos EUA elevam alerta sobre exportações brasileiras

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) descartou, neste momento, uma nova missão parlamentar aos Estados Unidos para discutir possíveis tarifas sobre produtos brasileiros, defendendo que o governo federal organize uma estratégia clara antes de qualquer nova rodada de negociações. Segundo a parlamentar, a Comissão de Relações Exteriores do Senado está preparada para atuar caso haja demanda dos setores afetados. Tereza ressaltou que a diplomacia parlamentar permanece ativa, com intercâmbio entre representantes brasileiros e norte-americanos. Ela afirmou que o Brasil precisa apresentar propostas próprias em temas sensíveis, como minerais críticos e terras raras, evitando apenas reagir às exigências dos EUA.

A senadora também destacou o etanol como pauta recorrente nas tratativas e defendeu o fortalecimento do mercado interno do biocombustível. Outro ponto de preocupação é a investigação comercial norte-americana que inclui debates sobre Pix e desmatamento, ampliando o risco de novas sanções. Para Tereza, setores da indústria e do agronegócio que ficaram fora das exceções tarifárias exigem atenção especial.

A parlamentar reforçou que o momento é de cautela e articulação diplomática para preservar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.