Carreta com cerveja tomba na BR-463

PRF controla fluxo de veículos enquanto aguarda remoção da carga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fábio Dorta

Motorista foi encaminhado ao hospital e não corre risco de vida

    Um acidente envolvendo uma carreta carregada de cerveja foi registrado por volta do meio-dia desta terça-feira (28) na BR-463, no trecho entre Dourados e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O veículo tombou no trevo de acesso a uma usina sucroalcooleira, provocando lentidão e mobilizando equipes da Polícia Rodoviária Federal e do resgate. A carreta ficou bastante danificada com o impacto e a carga se espalhou parcialmente às margens da rodovia. O motorista, identificado como Rafael, morador de Três Lagoas, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados. Segundo informações preliminares, ele está fora de perigo e permanece sob observação médica.

    A PRF segue no local realizando o controle do tráfego, que continua lento devido à curiosidade de motoristas que passam pela região. A via ainda não foi totalmente liberada e depende da chegada da seguradora responsável pela carga para os procedimentos de remoção. Após a conclusão dos trabalhos, a carreta será retirada e o fluxo normalizado no trecho. As autoridades orientam atenção redobrada aos condutores que trafegam pela rodovia até a liberação completa.

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