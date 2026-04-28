Árvore cai na UFMS e destrói carros

Encharcamento do solo é fator determinante para perda de sustentação radicular

Solo encharcado pelas chuvas recorrentes em Campo Grande provocou a queda de uma árvore de grande porte no campus da UFMS nesta terça-feira, evidenciando os impactos da saturação hídrica sobre a estabilidade do solo e o sistema radicular. O incidente atingiu quatro veículos estacionados, gerando prejuízos materiais significativos, embora não tenha havido registro de feridos. A árvore tombou sobre a área de estacionamento, com maior impacto em um Peugeot 208, que ficou completamente destruído, além de danos em um Toyota Corolla, um Hyundai HB20 e um Honda Civic.

Segundo análises preliminares, não foram identificados sinais de pragas ou apodrecimento, reforçando a hipótese de falha estrutural ligada às condições do solo. A alta umidade reduziu a capacidade de ancoragem das raízes, comprometendo a sustentação da árvore. O caso chama atenção para a importância do manejo adequado de drenagem e da avaliação de risco em áreas verdes urbanas. Especialistas destacam que solos saturados aumentam significativamente a probabilidade de tombamento de árvores de grande porte.

Os Bombeiros foi acionado para isolamento da área e segurança no entorno. Equipes da UFMS realizaram a remoção dos troncos e galhos com motosserras para liberar o estacionamento. O episódio reforça o impacto direto das chuvas intensas na dinâmica do solo e na infraestrutura urbana.

