Rota Bioceânica avança e reposiciona MS no comércio internacional

Projeto integra Brasil, Paraguai, Argentina e Chile em novo eixo logístico

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Gerson Claro destaca impacto estratégico para o desenvolvimento de MS

A Rota Bioceânica avança para sua etapa decisiva com a conclusão da ponte internacional em Porto Murtinho, consolidando Mato Grosso do Sul como novo eixo logístico entre o Brasil e o Pacífico, segundo avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro. O projeto integra Brasil, Paraguai, Argentina e Chile em um corredor estratégico que promete redefinir o escoamento da produção regional. A obra simboliza uma mudança estrutural na logística sul-americana, aproximando o Centro-Oeste brasileiro dos mercados asiáticos. Entre os principais ganhos estão a redução de custos e do tempo de transporte internacional, ampliando a competitividade de setores como soja, celulose e proteína animal.

A nova rota também deve facilitar importações, com maior agilidade na chegada de insumos ao Estado. Outro avanço é a modernização dos processos aduaneiros, com menos burocracia e maior fluidez no comércio entre os países. Gerson Claro destaca que o momento exige acompanhamento institucional para garantir resultados à população. O parlamentar afirma que a Assembleia Legislativa tem papel ativo no debate e na fiscalização do projeto. A expectativa é de atração de novos investimentos e fortalecimento da infraestrutura logística regional. Com a conclusão das obras, MS se consolida como elo estratégico no comércio internacional.

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