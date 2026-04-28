Dr. Victor Rocha defende Casa Rosa e rebate desinformação na Câmara

Instituição já soma milhares de atendimentos e diagnósticos precoces

Durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (28), o vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha defendeu a Casa Rosa e criticou a disseminação de informações falsas sobre a instituição, afirmando que sua fala não era apenas política, mas também técnica e humana, baseada em sua experiência na medicina. O parlamentar destacou que a desinformação compromete a confiança da população e pode afetar diretamente vidas que dependem de diagnósticos rápidos e precisos. Ele relatou o caso de uma jovem diagnosticada precocemente com câncer de mama, que recebeu tratamento a tempo e hoje está curada, reforçando a importância do atendimento oferecido pela unidade. Segundo o vereador, a Casa Rosa já realizou cerca de 15 mil atendimentos e mais de 250 diagnósticos precoces, sendo referência no cuidado à saúde da mulher.

O pronunciamento recebeu apoio de vereadores no plenário, que destacaram a eficiência, o acolhimento e os resultados concretos do projeto. Parlamentares como o presidente da Câmara elogiaram a estrutura e o impacto positivo na rede pública de saúde. Dr. Victor também esclareceu que os recursos destinados à instituição seguem todos os trâmites legais e são fiscalizados pelos órgãos competentes. Ele ainda ressaltou a ampliação dos serviços oferecidos, que agora incluem outras áreas da saúde. Ao final, alertou que informações falsas podem atrasar diagnósticos e comprometer tratamentos essenciais. O vereador concluiu reforçando que o trabalho da Casa Rosa se traduz em cuidado e na preservação de vidas.