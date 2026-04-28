PARANAÍBA: Abril Verde mobiliza o município pela saúde do trabalhador.

O município de Paranaíba realizou a campanha Abril Verde, uma mobilização nacional voltada à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
A ação foi conduzida pela Vigilância em Saúde do Trabalhador, sob responsabilidade da enfermeira Talita Amâncio Siqueira, reforçando o cuidado com a saúde e a valorização da vida no ambiente de trabalho.
Durante o mês de abril, foram realizadas visitas às sete unidades de saúde do município, com orientações, ações educativas e momentos de reflexão. O destaque foi o dia 28, que marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho.
A campanha reforçou a importância da prevenção e do cuidado contínuo, mostrando que atitudes simples podem tornar os ambientes de trabalho mais seguros. A mensagem principal é clara: segurança no trabalho é uma responsabilidade de todos.