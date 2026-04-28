Carga para merenda escolar é interceptada na BR-267

Fiscalização na BR-267 intercepta carga com risco à saúde pública

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Motorista é preso com alimentos impróprios em fiscalização

A Decon apreendeu na manhã desta terça-feira (28), na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, cerca de 1,5 tonelada de alimentos considerados impróprios para consumo humano, em uma ação conjunta com o Iagro e apoio da PRF. No caminhão de câmara fria foram encontrados 230 quilos de carne bovina e 1.348 quilos de frango, além de outros produtos como leite, farinha, sal, feijão e óleo. Segundo a fiscalização, o equipamento de refrigeração estava desligado durante todo o transporte da carga.

O motorista, de 42 anos, alegou que não ligou o sistema para evitar o congelamento de parte dos produtos. As equipes constataram que as proteínas estavam fora da temperatura exigida por lei e com sinais de deterioração. A carga, que seria destinada à merenda escolar de municípios como Guia Lopes da Laguna, Jardim e Porto Murtinho, foi considerada imprópria para consumo e apreendida. A operação ocorreu em um posto de fiscalização da PRF na rodovia. Diante da gravidade da situação, o motorista foi preso em flagrante. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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