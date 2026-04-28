Juiz livra Jamilzinho de acusação de plano contra autoridades

Caso Omertá: Justiça encerra processo por falta de prova de execução

A Justiça de Mato Grosso do Sul absolveu Jamil Name Filho, o Jamilzinho, e outros réus acusados de envolvimento em um suposto plano para atentar contra autoridades ligadas à investigação da Operação Omertá. A decisão foi assinada pelo juiz Roberto Ferreira Filho, da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, que também beneficiou Marcelo Rios, Vladenilson Daniel Olmedo e Cinthya Name Belli. O processo apurava a existência de um bilhete encontrado em presídio federal com supostas ordens para ataques contra promotores e um delegado, mas o magistrado entendeu que não houve efetiva execução do plano.

Segundo a sentença, o material apreendido não ultrapassou a fase de ato preparatório e não saiu do ambiente prisional, o que inviabiliza a configuração do crime. A defesa alegou falhas na cadeia de custódia, mas os argumentos foram rejeitados. Apesar da absolvição neste caso, Jamilzinho segue condenado em outros processos que somam mais de 70 anos de prisão.



