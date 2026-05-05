Pesquisa indica a liderança de Reinaldo Azambuja ao Senado

Pesquisa foi realizada em 22 municípios e publicada pelo CE

Levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), encomendado pelo Jornal Correio do Estado e divulgado nesta terça-feira, indica que o ex-governador Reinaldo Azambuja lidera a corrida ao Senado Federal em Mato Grosso do Sul tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea, além de apresentar o menor índice de rejeição entre os principais pré-candidatos.

Na pesquisa estimulada — quando são apresentados os nomes aos entrevistados — Azambuja aparece com 20,03% na soma do primeiro e segundo votos. Em seguida estão Capitão Contar, com 16,52%, e Nelsinho Trad, com 15,69%.

Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, os intervalos indicam que Azambuja varia entre 16,53% e 23,53%, enquanto Capitão Contar oscila entre 13,02% e 20,02% e Nelsinho Trad entre 12,19% e 19,19%. Dentro desses cenários, há sobreposição de faixas, mas o ex-governador permanece numericamente à frente nas estimativas centrais.

No levantamento espontâneo — quando o entrevistado não recebe opções de nomes — Azambuja também aparece na primeira colocação, com 2,42% das citações. Capitão Contar e Nelsinho Trad registram 0,77% cada, seguidos por outros nomes com índices inferiores. O percentual de eleitores que não souberam ou não responderam chega a 92,86%, indicando um cenário ainda em consolidação.

A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos pré-candidatos. Nesse quesito, Azambuja apresenta 5,99%, enquanto os demais principais concorrentes registram índices entre 12% e 15%, segundo o levantamento.

De acordo com o diretor do IPR, Aruaque Fressato Barbosa, o cenário atual indica uma definição mais clara na liderança, enquanto a disputa pela segunda vaga tende a depender da configuração final das candidaturas.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 2026, com 784 entrevistas em 22 municípios sul-mato-grossenses, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. A pesquisa tem intervalo de confiança de 95% e está registrada sob os números BR/01165-2026 e MS/06319-2026.

As cidades abrangidas representam cerca de 69% do eleitorado do Estado, o equivalente a aproximadamente 1,2 milhão de eleitores.